雷军上了《新闻联播》专访，小米究竟是什么样的小米？

18日晚间，很多米粉发现雷军登上了新闻联播的专访环节，，并重点展示了小米智能工厂、小米各类实验室，展现了小米的技术创新能力，而小米推动中国制造业进步的成果也得到了大力肯定，可见小米面对未来的创新和技术研发已经得到了国家的认可。



雷军上了《新闻联播》专访



雷军上了《新闻联播》专访

雷军在接受央视采访时表示：“小米的智能工厂承载了我们很大的梦想，就是我们怎么能够帮助中国提升智能制造的水平，帮助代加工的合作伙伴怎么提升制造的效率，所以我们提出要做‘制造的制造’，要赋能整个中国制造业。”

雷军表示：“我们坚持小米还是要做一家技术公司，而且要死磕硬核技术，投入越来越多，今年研发投资就会超过100亿元人民币。”节目展示了小米实验室，并介绍了小米的生态链模式，通过投资孵化支持，推动产业生态规模超过300家公司，带动了100多个行业的变革。



雷军上了《新闻联播》专访

去年年底新建成的小米智能工厂，24小时不停运转，但无论生产、测试还是包装都不需要人工，而且92％的生产设备都来自小米及其投资企业的自研，充分展现了小米布局智能制造的超前眼光。

而在米粉言中，小米也造业不是以前的那个小米。今年的小米手机最令人意外的地方就是冲击了高端旗舰市场，用本身在中端市场的小米数字系列对新的市场做出了全力冲击。此外，数据显示，截至北京时间10月16日，小米集团股价收盘于23.16港元，当日大涨3.12%，年内大涨114.75%，市值5762亿港元，约743亿美元。

冲击高端市场，年内股价翻倍，登上《新闻联播》，如今的小米早已不是当初的“便宜”货。

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