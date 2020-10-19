中关村在线消息：据悉，小米在海外市场推出了全新的小米10T系列，这款热门新机马上会登陆国内市场，但将会被命名为Redmi K30S，近日该机的诸多详细配置信息也得到曝光。











Redmi K30S更多信息曝光：骁龙865+多款配色

据最新的消息得知，全新的Redmi K30S将会采用一块6.67英寸LTPS屏幕，分辨率为2400×1800，配备CPU主频为2.84GHz的处理器，不出意外的话就是高通骁龙865处理器。



Redmi K30S将会有6GB、8GB、12GB 三种内存规格，将后置6400万像素+2000万像素+800万像素的三摄相机模组。

Redmi K30S还将提供黑色、红色、蓝色、粉色、白色、绿色、紫色、灰色共 8 种高颜值配色可供选择。

据此前曝光的消息，全新的Redmi K30S系列将有望提供Redmi K30S和Redmi K30S Pro两个版本，屏幕刷新率高达144Hz。

Redmi K30S Pro还将首次采用了一亿像素主摄，这是Redmi第一款一亿像素手机，标准版主摄仍为6400万像素。

Redmi K30S还将延续Redmi一贯的长续航优势，配备5000mAh大容量电池。

Redmi K30S系列将于本月底亮相，考虑到Redmi极致性价比的定位，该机起售价预计在 2500元左右。

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（文中图片来自互联网）

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