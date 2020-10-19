中关村在线消息：近日据悉，近期知名消息人士Onleaks又曝光了三星Galaxy S21 Ultra的渲染图。







三星GalaxyS21Ultra最新渲染图曝光 无屏下摄像头

从渲染图中看，三星Galaxy S21 Ultra与Galaxy S21看起来相当相似，不同之处是前者的显示屏会有轻微的弧度，这也是通常更 “高端”手机的常用设计。



@OnLeaks提到，Galaxy S21 Ultra屏幕对角线在6.7英寸到6.9英寸之间，正面有一个居中的自拍打孔摄像头，这也意味着该机不会使用屏下摄像头。

该手机的尺寸约为165.1×75.6×8.9毫米，如果测量摄像头凸起处的厚度，则为10.8毫米。

另一个不同之处是摄像头，Galaxy S21 Ultra将有一个更大的相机模块，以容纳相机闪光灯以及第四个后置摄像头，摄像头的规格尚未透露，但预计会有普通、超广角和长焦 / 潜望镜镜头的设置。

预测三星Galaxy S21 Ultra将配备高通骁龙875旗舰处理器，欧洲市场发售的版本搭载Exynos 2100处理器。

三星Galaxy S21 Ultra电池容量为5000mAh，出厂预装Android 11系统。

曾有传闻称三星将在S系列产品线中加入S Pen支持，OnLeaks提到，Galaxy S21 Ultra并没有为 S Pen设置专用插槽。

这表明手写笔不能像Note系列那样放在手机内部，但新设备仍可能支持手写笔，并像在一些Galaxy Tab上那样将其置于外部。

（文中图片来自互联网）

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