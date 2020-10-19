阿里巴巴：淘宝中国拟280亿港元控股高鑫零售

阿里巴巴集团今天宣布，与高鑫零售合作的最初想法在今天已经成为现实：高鑫零售的大润发和欧尚超市 484商店完全在线，并与饿了么、淘鲜达和天猫超市的共享库存业务相连。所有商店都在一小时内提供5公里以内的配送服务，其中180家店支持在20公里内的半日配送。





高鑫零售在其2020年半年度报告中指出，消费者的在线消费意识已经加快，他们的家庭业务稳步增长。截至2020年6月30日，阿里巴巴的新零售解决方案将商店销售额提高了5.7%，净利润同比增长了16.8%，为高鑫零售创造了近5000万用户和近1300万活跃用户。

以下为公告全文：

阿里巴巴集团控股有限公司（「阿里巴巴」）已同意透过其子公司淘宝中国控股有限 公司（「 淘宝中国」）投资总计约 280 亿港元（36 亿美元）向 Auchan Retail International S.A. 及其附属公司收购（「股份购买」）吉鑫控股有限公司的合共 70.94% 股权，吉鑫 控股有限公司持有高鑫零售有限公司（一家于香港联交所上市的公司，股份代号： 6808，「 高鑫」）约 51% 股权。股份购买后，阿里巴巴连同其关联方将持有高鑫 约 72% 的经济权益，而阿里巴巴会将高鑫综合入账至其财务报表中。股份购买须 待满足惯常完成条件后方告完成。

根据《香港公司收购及合并守则》，完成股份购买后，淘宝中国将须按每股 8.10 港 元（为淘宝中国就股份购买应付的价格）的要约价以现金就高鑫的全部已发行股份 提出强制性无条件全面收购要约（淘宝中国及其一致行动人士已经拥有或同意将 予收购的股份除外）。根据该全面收购要约，淘宝中国可能须额外支付最多约 170 亿港元（22 亿美元）收购其他股东持有的高鑫股份。





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