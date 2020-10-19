A14性能默秒全！苹果：iPhone 12史上最强

iPhone 12的首批预订已经开始，虽然只有iPhone 12和iPhone 12 Pro两款机型，但首批预订表现的依然不错，这或许也是苹果意料之中的事情吧。

为了进一步宣传上市的新机，现在苹果也是发布了iPhone 12的广告视频，看起来还是相当不错的，而且视频中他们打出了“有史以来最强大的 iPhone”的口号。从广告中也可以看出，苹果突出了iPhone 12性能的强大，因为它采用了最先进的A14处理器，这也是目前最先量产的5nm芯片。

一组iPhone 12跑分数据出炉，从综合分析后得出，全新A14芯片比iPhone 11 Pro中的A13性能提升20-25%。从Geekbench上的数据来看，iPhone 12 Pro单核1597，多核4152；iPhone 11 Pro的平均单核1327，多核3289，同比提升在26%左右。

正如预期的那样，iPhone 12 Pro的性能似乎与同样搭载A14 Bionic芯片的新款iPad Air大致一致。以一项结果为例，新iPad Air的单核和多核成绩分别为1583分和4198分。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：A14性能默秒全！苹果：iPhone 12史上最强http://news.zol.com.cn/754/7544165.html