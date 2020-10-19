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    Windows 10更新开机后出现黑屏等问题

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    最近发布的Windows 10 2004 10月累积更新（KB4579311）作为 "补丁星期二"的一部分，2020年10月安全更新带来了改进和错误修复。

    然而，Windows安装更新后出现这样那样的问题已经不是什么新闻了，已安装的用户报告了许多问题，微软Answers论坛和Feedback Hub已经出现了一些关于这些问题的报告，具体来说如下：

    Windows Update无法安装KB4579311，部分用户出现错误从Microsoft Catalog中手动下载安装，也会触发错误更新后导致登录和卡死问题，启动后桌面变黑，USB网络打印也出现问题资源管理器在登录后循环崩溃，并变得无响应

    在无法安装Windows更新时，系统会显示一个通用的错误代码（0x800f0988），描述为："在安装更新时出现了一些问题，但我们稍后再试"，"一些更新文件丢失或有问题。我们稍后将尝试再次下载更新。错误代码（0x8007000d）"。

    如何卸载KB4579311更新？访问 "控制面板">"程序">"程序和功能">"已安装的更新"。选择 "Microsoft Windows的安全更新（KB4579311）"点击卸载。

    Windows 10新补丁又出问题：开机黑屏、登录故障等

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：Windows 10更新开机后出现黑屏等问题http://news.zol.com.cn/754/7544164.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7544164.html report 907 最近发布的Windows 10 2004 10月累积更新（KB4579311）作为 "补丁星期二"的一部分，2020年10月安全更新带来了改进和错误修复。然而，Windows安装更新后出现这样那样的问题已经不是什么新闻了，已安装的用户报告了许多问题，微软Answers论坛和Feedback Hub已经...
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