中关村在线消息：近日据悉，有分析师发表观点称，新款iPhone 12包装盒中不再配备充电器和耳机，这可能对苹果的业务有利，并帮助节省了成本，但环境效益可能会被人们额外购买耳机和充电器所抵消。



分析师称： iPhone12不送充电器和耳机节省成本但无益于环境

投资研究公司CFRA Research的资深行业分析师安吉洛 · 齐诺表示，苹果将此作为环保举措宣传，但显然也能带来财务上的好处，与利润息息相关。

齐诺解释称，向5G过渡是苹果希望通过减少手机配件来节省成本的一个重要原因，这是苹果首次所有新款手机都支持5G，使得iPhone12的制造成本比iPhone11更高，因为实现5G 速度的组件更加复杂且昂贵，仅iPhone12中的射频组件就将比之前贵30%到35%，为此苹果将在其他方面寻求削减成本。

决定在包装盒中移除充电器和耳机就是一种好方法，风险投资公司Loup Ventures管理合伙人吉恩 · 蒙斯特表示，此举会使苹果每部手机的毛利润增加1%以上，是苹果为了保持手机目前盈利能力而采取的一种策略。

如果人们因为包装盒中没有耳塞而决定购买AirPods，这对苹果来说是个巨大胜利，但对地球来说却并非如此。

蒙斯特的数据显示，如果苹果今年的手机销量与2018年大致相同，即约2.17亿部，即使只有5%的人决定额外购买AirPods，苹果也将额外获得7亿美元毛利润。

问题是，单独购买充电器或耳机可能意味着更多的包装浪费和单独送货产生的排放，这并不一定有助于减少整体排放，只是将排放转嫁给不同的公司。

还有另一个原因可以解释为什么废弃配件不会像苹果公司预测的那样，大幅减少温室气体排放。新的iPhone12将以更小的包装出货，因为盒子里的东西会更少，这使得使用托盘运输的盒子增加了70%，从而减少了送货次数，进而减少温室气体排放。

但佛罗里达大学环境工程科学副教授萨拉 · 贝达德萨拉 · 贝达德称，在现实生活中，情况会有所不同，因为即使托盘上有更多的空间，但并不意味着它将被填满，因此更小的包装并不一定会导致排放大幅下降。

非营利组织产品管理研究所首席执行官斯科特 · 卡塞尔说：“无论有没有耳机或充电器，销售新款iPhone 12都分散了我们对更大问题的注意力，即为何苹果和其他电子公司没有承担更大的责任来重复使用和回收他们的产品？”

卡塞尔表示，如果苹果使其产品更容易翻新，这样它们在几年后就不会变得 “过时并成为垃圾”，那么该公司将产生更大的影响。

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