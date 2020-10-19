早报：AMD Ryzen 5000曝光 小米Redmi K30S将发布

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AMD将为Ryzen 5000系列带来首批四款型号，包括Ryzen 9 5900X、Ryzen 7 5800X、Ryzen 5 5600X和Ryzen 9 5950X。

AMD Ryzen 5000系列移动CPU曝光





昨天，AMD官方出现了直播主题为“游戏从哪里开始| AMD Ryzen 5000系列台式机处理器。”的内容，这证实了将发布最新产品。据曝光AMD移动平台下一代处理器将包含 Lucienne 和 Cezanne 两个系列，其中塞尚（Cezanne）是当前 Renoir 系列（4600U-4800U）的继任者，将在今年年底或明年年初发布。

苹果iPhone 12系列首销超预期，iPhone 12 Mini和iPhone 12 Pro Max推迟发货。



苹果 iPhone 12/Pro 国行首销超过160万台





在苹果iPhone 12系列新机16日首发后，iPhone 12 系列首批已经在京东等平台售罄，最早将在10月23日发货。后续苹果官网和京东等平台进行了补货。目前苹果官网iPhone 12的发货时间为2-3周，iPhone 12 Pro的最新发货时间为3-4周。根据目前的销量推算，此次苹果在中国的销量超过160万台。

目前，国内4K电视仍未全面普及，夏普8K可带动行业前瞻性市场探索，销量将受限。

夏普全球首台 8K 120 英寸超高清电视投产





夏普超高清电视生产线总投资 3 亿元，产能 23 万台 / 月，尺寸覆盖 40-120 英寸所有机种，其中 120 英寸最大规划产能 300 台 / 月。夏普 8K 120 英寸超高清电视正式投产，它结合了夏普独有的设计理念和原装面板技术，是全球尺寸最大的 8K 液晶电视，可实现超高清分辨率（7680*4320 像素）及最高 120Hz 超高刷新率。

海外版小米10T获得高度好评，国内版型号也即将发布，预计为Redmi K30S。

小米Redmi K30S/Pro有望10月27日发布





小米在海外市场推出了全新的小米 10T 系列，获得了外媒的高度赞扬，随后有媒体爆料表示，该系列新机即将在国内与大家见面，对应的国行版机型则会被命名为 Redmi K30S，这也是今年最后一款骁龙 865 旗舰手机。

或成为全球首款5nm高通骁龙875芯片的旗舰新机。



三星 Galaxy S21 渲染图再曝光





根据目前曝光的消息看，预计三星将在2021年1月正式推出 Galaxy S21、Galaxy S21 Plus 和 Galaxy S21 Ultra 手机。目前，这三款机型已通过国家3C认证，全系均标配25W充电适配器。

“中国芯”的北斗定位精准。



北斗遥测公用干线航标全覆盖





自《北斗卫星导航系统交通运输行业应用专项规划》发布以来，上海航标处将上海港辖区水域公用干线航标陆续安装了具有 “中国芯”的北斗遥测设备。目前，上海港已实现北斗遥测公用干线航标全覆盖。结合地面信号，北斗遥测终端可实现 “米级”“分米级”和特定水域 “厘米级”的高精度海上定位，能有效解决辖区部分水域公网信号覆盖薄弱、遥控监测信号传输易中断的难点、痛点。

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

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