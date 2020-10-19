夏普全球首台8K 120英寸超高清电视在烟台首发

夏普 8K 120 吋超高清电视全球启动仪式在烟台开发区比西多工业园区举行。仪式结束后，与会者参观了夏普120英寸 8K高清电视的生产线。





近年来，在夏普和富士康的共同推动下，烟台开发区引进了夏普系列项目，总投资200亿元。

120 英寸8K电视配有高分辨率7680x4320、2048个分区控光、1500 nit超高亮度(峰值亮度可达2500 nit)和PQ校准功能，内置HDMI 2.1接口支持8K视频信号的直接输入，支持四屏显示功能。超大的尺寸和超高的分辨率真的给观众带来了震撼的效果，使观众看起来就在其中。包括120英寸8k显示屏，夏普还拥有专业的8K摄像机、8K便携式摄像机、120英寸8K商业剪接屏幕、32英寸8K商用显示器和世界上第一个8K视频编辑移动主机等，并通过8K+5G技术集成到一套完整的8K图像解决方案中。





夏普8K 120英寸超高清电视，结合夏普独特的设计理念和原面板技术，是世界上最大的8K液晶电视，可实现超高分辨率(7680/4320像素)和最高120 Hz超高的刷新速率。

据报道，UHD电视生产线总投资3亿元，每月生产能力230000台，规模涵盖各类机器，其中120英寸的最高计划产能为每月300台。

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