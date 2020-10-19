小米CEO雷军再上新闻联播 坚持做一家技术公司

根据网友反馈，小米的创始人兼首席执行官雷军今晚再次出现在央视《新闻联播》上。

央视今天报道称，在这种环境下，小米智能手机的出货量出现了逆势增长，跻身全球前四。央视今天报道了一次关于小米集团：《努力构建新发展格局》创始人雷军的采访。





央视首先提到小米在去年底刚刚建造的智能工厂。生产线上没有工人，他们可以每天工作24小时，测试不需要人工检查，产品的包装由机器完成。90%的生产设备来自小米和它投资的公司。

雷军说它为我们带来了一个伟大的梦想。这是什么？

央视：坚持引领产业发展方向，推动产业共同进步的理念。近年来，小米继续为科技创新企业提供投资孵化支持。目前，该行业的生态规模已达300多家企业，带动了100多个产业的转型。

雷军说，我们都拿起木柴，用这种生态链模式号召人们一起工作。小米的1000多种产品实际上是由背后的1000多家公司生产的，而不仅仅是小米。

央视：产品竞争力的提升和行业声音的增强，使得小米在今年第二季度的表现远远好于预期，发货量排在前四位，外国市场收入首次达到50%，欧洲市场份额首次跻身前三，这反过来进一步强化了小米技术导向的决心。

我们今年将在研发方面投资超过100亿元，"雷军说.

目前，央视：正在构建以国内周期为主体，国内外双周期相互促进的新发展模式。从雷军的角度看，企业家应抓住这一机遇，为未来的发展做好规划，促进信息技术和物质制造业的加速和深入融合，并发挥数字经济的作用。

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