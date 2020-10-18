锐龙超频神器大升级：性能白捡11％

7nm Zen2架构的锐龙3000系列超频并不容易，虽然有官方的AMD Ryzen Master工具支持，但想达到理想效果还是很需要技术和费功夫的。

日前，Yuri "1usmus" Bubliy发布了自己开发的锐龙3000系列专用超频工具ClockTuner for Ryzen (CTR)，今天放出了最新的1.1版本，改进颇多。

这款工具专门针对AMD Zen2小芯片结构设计，评估每一个CCX模块的体质，并基于特定的算法，对它们独立进行降压、超频设置，从而获得最佳平衡，并保留所有节能技术(之前是不可能的)，最终达到既提高频率，又不增加功耗的目的，而每一颗处理器的超频结果都会截然不同，而且支持任何品牌主板。

CTR 1.1增强了对锐龙5 3500X/3500、锐龙3 3100的支持，不需要开启SMT多线程也能使用，引入了新的超频引擎和规则，一是提升频率前会首先降低电压进行检查，大部分情况下可在提频、降压时避免蓝屏，二是新的频率和电压控制方法，更加安全。

界面设计上，新版将配置管理按钮转到单独页面，支持记录两组不同配置，还增加了重置按钮。

1usmus自己使用锐龙9 3900XT测试，可以将核心电压从1.283V降低至1.25V的同时，每个CCX模块的频率从不超过4042MHz提高到5500MHz，CineBench R20实测性能可提升11％。

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