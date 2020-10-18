威电影宇宙第四阶段的首部影片 《黑寡妇》引热议

因为疫情缘故，漫威电影宇宙第四阶段因为几次电影取消上映而不得不延后，最近迪士尼投资人丹·罗伯（Daniel Loeb）建议将《黑寡妇》放到流媒体平台播放。迪士尼已经将几乎所有的原计划电影推迟到2021年，其中包括漫威电影宇宙第四阶段的首部影片《黑寡妇》，目前延期至2021年5月7日，已经距原计划晚了半年时间。

丹·罗伯是Third Point对冲基金的经历，持有迪士尼十亿美元的股票。他在给迪士尼CEO Bob Chapek的信中表示：应该将流媒体服务内容的资金增加一倍，而且应该将迪士尼+、hulu和ESPN +统一到迪士尼+平台上。

接受外媒Variety采访时丹·罗伯表示：Netflix拥有巨大的用户基础（约1.93亿），这让他能够投资大量的内容，而且可以获得更多用户。但是迪士尼（6000万）还远远没有达到那个水平，所以我们要尽快追赶。







他进一步解释：没有用户订阅基础是迪士尼+应对Netflix永远不利的条件。迪士尼老一辈高层不想再大制作的电影上冒险，所以将几乎所有项目推迟到2021年。但是他们可以通过转变订阅模式来推动利润生产，这种模式已经被微软和亚马逊采用。

目前关于《黑寡妇》投放到流媒体平台播放在国外引起了许多争议，此前迪士尼将真人版《花木兰》在流媒体播放已经引起了许多院线的不满，不知道是否还会在《黑寡妇》上再次作此决定。

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