国人买高端手机只认这俩牌子！占比达88.1%

近日，知名市调机构IDC发布题为《姗姗来迟的5G iPhone，之后能否“健步如飞“？》的分析报告。报告指出，基于当前中国5G市场的推进速度，以及苹果品牌在国内的强大号召力，新款iPhone将有望从终端与应用两大层面为今年相对低迷的手机市场注入新的活力，继续助力国内5G市场的快速发展。

如果关注iPhone 12系列所在的600美元以上价位段的市场，2020年上半年，国内该价位市场的容量约为2,350万台， 其中苹果通过4G机型的品牌号召力仍然可以稳定占据4成以上份额。

IDC公布的2020年上半年中国600美元以上价位段智能机市场份额显示，华为以44.1%的份额排名第一，苹果以44%的份额紧随其后。二者对分88.1%的高端机市场份额。换句话说，如今中国人在高端手机品牌的选择上，华为和苹果是首选。

IDC认为，此次iPhone 12系列将覆盖699~1,099美元的价格区间，而其中mini版起售价格持平于上一代4G机型，不仅定价方面易于令消费者接受，其小尺寸机身下的屏占比升级，也对大量长期使用iPhone 7、8系列用户的握持感受更加友好，有望激发该部分存量老用户的换机欲望。因此苹果有望在该价位段提升自身市场份额。

IDC预测2020年，全球5G手机出货量约2.4亿台，而中国市场的贡献将超过1.6亿台，占比约67.7%，在未来5年内，中国也将持续占据全球约一半的市场份额。中国能够领先于全球5G市场的核心因素包括两个点：第一、相比于全球市场，中国的5G终端价格策略更加激进；第二、中国对主流价位段用户群的覆盖范围更广。IDC数据显示，第二季度国际市场的5G手机平均单价为837美元（不含税基准，下同），而中国市场仅为464美元。

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