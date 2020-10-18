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    美国基建不完善遭吐槽：iPhone 12只能用最慢的5G网络

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    虽然首款支持5G网络的iPhone已经发布了，但对于大多数美国人来说，iPhone 12只能用最慢的5G网络。据新闻消息，美国消费者新闻与商业频道日前报道说，由于相关基础设施建设不完善，当前美国现有网络状况无法与市场上推出的部分5G手机性能相匹配，希望在网速上有巨大变化的美国民众恐怕无法如愿。

    美国基建不完善遭吐槽：iPhone 12只能用最慢的5G网络

    报道称，目前中频段是世界上最常见的5G网络，但在美国还没有广泛建设。美国运营商在广告中吹嘘的“全美50州”5G覆盖指的是低频段，它比4G网络快，但却是最慢的5G网络。数据显示，截至目前，在美国5G网络的下载速度仅比4G快1.8倍。而在其他使用“中频段频率”的5G网络国家，速度可以是4G的5倍。

    美国基建不完善遭吐槽：iPhone 12只能用最慢的5G网络

    有分析认为，在今天的美国网络上，使用新iPhone或任何5G设备，就像是拥有一辆法拉利跑车，但你只能在乡村小路上开。还有博主表示：“事实如此，我也没什么动力升级新iPhone。 sub-6GHz的5G网速根本没有明显提升，毫米波5G基站铺设少之又少。”据悉，iPhone 12支持两种模式的5G网络：毫米波5G和低频sub-6GHz 5G。整体上看，毫米波5G的速度更快，但覆盖程度不如sub-6GHz 5G。

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7543993.html report 891 虽然首款支持5G网络的iPhone已经发布了，但对于大多数美国人来说，iPhone 12只能用最慢的5G网络。据新闻消息，美国消费者新闻与商业频道日前报道说，由于相关基础设施建设不完善，当前美国现有网络状况无法与市场上推出的部分5G手机性能相匹配，希望在网速上有巨大变化的...
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