华为Mate 40 Pro高清外形曝光：瀑布屏夸张

难道“八卦图”造型的后置镜头模组只是个烟雾弹？近日，官方海报以及手机壳厂偷跑的渲染图都显示，华为Mate 40系列的后置镜头模组将采用八边形设计，甚至可能配备六个镜头，在手机圈掀起不小波澜。

不过，爆料达人Roland Quandt日前放出一组华为Mate 40 Pro的官方渲染图，细节展示十分详尽。最大变化是后置镜头“八卦图”造型不见，采用的是圆环形的ID，四颗镜头对称设计，似乎看起来更为和谐。

消息称，此次华为和徕卡合作，内置一个新的自动对焦系统，该系统将激光自动对焦与新型附加TOF摄像头传感器相结合。尚不清楚这个结合了光学和激光自动对焦功能的新系统究竟如何工作。此外，除了独立的LED闪光灯外，还有一个色温传感器，可以帮助Mate 40 Pro始终再现逼真的色彩。

据悉，华为Mate 40 Pro采用6.76英寸OLED显示屏，分辨率为2772x1344像素，像素密度为456 PPI。

手机前置镜头采用双挖孔设计，可实现3D手势，隔空控制手机。

爆料称，可以确定的是，华为Mate 40 Pro同样采用了瀑布屏设计，显示屏面板边缘向后弯曲角度接近垂直，营造出无边框屏幕的效果。光学指纹位于屏幕正下方，可快速解锁手机。

核心配置方面，华为Mate 40 Pro将首发麒麟9000处理器，这是业内首款5nm 5G SoC，集成基带下最高配备12GB内存。此外，华为Mate 40 Pro将内置4400mAh电池，提供全新的SuperCharge电源适配器，并支持最大65瓦的最大充电功率。机身尺寸方面，华为Mate 40 Pro宽75.5毫米，长162.9毫米，厚9.1毫米，重212克。支持蓝牙5.2，NFC和WiFi-6。

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