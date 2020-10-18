AMD RX 6900 XT规格曝光：史上最暴力

见识了Zen3锐龙5000处理器的魅力后，相信不少A饭正在期待RDNA2架构RX 6000系列显卡的隆重登场，时间是10月28日。有国外爆料人透露，基于Navi 21 XT核心的RX 6900 XT在游戏中的加速频率高达2.4GHz，匹配16GB GDDR6显存，全图形系统功耗（TGP，含GPU、显存、风扇等）255瓦。

通常来说，TDP（热设计功耗）要比TGP数字小，所以先不用担心。再说，RTX 3080和3090的TDP可都是双双超过了300瓦。虽然GDDR6显存稍稍有些遗憾，但2.4GHz的加速频率简直堪称暴力，几乎是可以说是消费级桌面显卡默频中最强的存在了。

对比之下，目前发布的三款RTX 30系显卡官方加速最高只停留在1.7GHz。而游戏频率数值通常是要小于加速频率的，因为前者是平均值，后置是理论峰值。

此前，AMD公布的数据显示，RX 6900 XT在4K下运行《无主之地3》《使命召唤16：现代战争》和《战争机器5》，帧数均超过了60FPS，表现趋近于RTX 3080。另外，爆料显示，AMD还规划了Navi 21 XTX核心，据说是公版独占，显存确定是16GB GDDR6（256bit）。

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