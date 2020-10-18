Win10玩游戏更流畅！一键解放CPU/内存/显卡、告别卡顿

微软为Windows 10游戏玩家准备的全新任务管理器已经悄然上线，其可以更好的释放设备性能，让系统更加优化。

事实上，微软一直在开发现代化的任务管理器，未来能够在不离开游戏或者导致游戏崩溃的情况下帮助用户掌控系统性能和GPU方面的信息，这种全新的任务管理器正逐渐整合到Xbox Game Bar中，旨在与游戏和你的应用（包括Google Chrome或Edge）一起使用。

据悉，这个现代化的任务管理器官方称之为“Resources Monitor”（资源监控器），已经于上月进入 Insider 预览阶段。时隔不到三周时间，非Insider成员也可以通过Microsoft Store更新Xbox Game Bar体验该功能。该功能目前仅向 Windows 10 Version 1903/1909/2004 功能更新的少部分用户开放，未来微软将会向所有用户开放。

从实际演示效果看，Windows 10的现代资源监视工具出现在Xbox Game Bar小部件的菜单中。Xbox Game Bar Resources小部件可以帮助用户查找后台运行的进程（程序实例）及其系统使用情况的列表。它基本上使你可以监视可能在后台运行并影响游戏性能的资源密集型程序。

用户也可以单击“X”字按钮来结束进程，同时通过按Win + G来访问上面的屏幕，即在不离开游戏的情况下监控运行过程。

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