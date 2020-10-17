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    四款iPhone 12电池细节：苹果严重缩水

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    苹果在iPhone电池容量上一直做的都很吝啬，今年的iPhone 12也是如此。外媒MacRumors报道称，iPhone 12系列中电池容量最小的mini版本，仅仅2200mAh的容量，实在是让人担心续航。

    上述报道引述的是巴西国家电信局ANATEL新机入网的信息，其中显示，iPhone 12 mini电池容量为2227mAh，iPhone 12则采用2815mAh电池，比iPhone 11的 3110mAh电池更小。

    续航让人担忧：苹果iPhone 12全系电池容量细节 比上代缩水不少

    至于iPhone 12 Pro系列的电池容量，MacRumors给出的报道称，iPhone 12 Pro可能配备2775mAh，‌iPhone 12 Pro‌ Max则应是3687mAh。

    如果真是这样的话，那么今年iPhone 12的电池容量相比iPhone 11，真的是全面缩水。作为对比，iPhone 11‌ Pro的电池容量为 3046mAh，iPhone 11 Pro Max电池的容量为3969mAh，所以今年苹果这么做，是刺激大家购买自家的快充吗？

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：四款iPhone 12电池细节：苹果严重缩水http://news.zol.com.cn/754/7543850.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7543850.html report 664 苹果在iPhone电池容量上一直做的都很吝啬，今年的iPhone 12也是如此。外媒MacRumors报道称，iPhone 12系列中电池容量最小的mini版本，仅仅2200mAh的容量，实在是让人担心续航。上述报道引述的是巴西国家电信局ANATEL新机入网的信息，其中显示，iPhone 12 mini电池容量为...
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