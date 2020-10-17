四款iPhone 12电池细节：苹果严重缩水

苹果在iPhone电池容量上一直做的都很吝啬，今年的iPhone 12也是如此。外媒MacRumors报道称，iPhone 12系列中电池容量最小的mini版本，仅仅2200mAh的容量，实在是让人担心续航。

上述报道引述的是巴西国家电信局ANATEL新机入网的信息，其中显示，iPhone 12 mini电池容量为2227mAh，iPhone 12则采用2815mAh电池，比iPhone 11的 3110mAh电池更小。

至于iPhone 12 Pro系列的电池容量，MacRumors给出的报道称，iPhone 12 Pro可能配备2775mAh，‌iPhone 12 Pro‌ Max则应是3687mAh。

如果真是这样的话，那么今年iPhone 12的电池容量相比iPhone 11，真的是全面缩水。作为对比，iPhone 11‌ Pro的电池容量为 3046mAh，iPhone 11 Pro Max电池的容量为3969mAh，所以今年苹果这么做，是刺激大家购买自家的快充吗？

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