华为Mate 40系列手机偷跑：罕见八卦图

10月22日，华为的Mate 40系列手机就要发布了，这可能是2020年底最受关注的旗舰机了。Mate 40系列最大的亮点之一就是拍照了，之前华为官方海报暗示这代手机的多摄系统会采用全新的排列，看起来像是六边形，不过实际上是八边形。

现在手机壳厂商也偷跑了华为Mate 40系列手机的外观，底部可见USB-C接口，正面是打孔双摄，跟P40 Pro系列差不多。

后置镜头尤为显眼，可以看到是八边形阵列的，不免让人想到中国的八卦图，不知道官方最终会如何命名。

至于镜头的数量，除了最顶部的闪光灯之外，肉眼可以看到有5个摄像头，还有1个看起来是镜头，不过没有常见的镜头镀膜，有可能是ToF或者苹果iPhone 12上那样的LiDAR雷达，辅助对焦，以及3D建模用的。

Mate 40系列手机的镜头规格还没确定，不过长焦端最高也是125mm，跟P40 Pro+的是一样的，预计最高还是10倍光学变焦，而100倍数码变焦不好说会不会提升到120倍甚至150倍，毕竟这代的麒麟9000还会升级ISP单元，运算能力更强大。

已知消息显示，华为Mate 40系列将采用前置双挖孔曲面屏设计，首发5nm麒麟9000芯片，升级66W快充，运行EMUI 11。

新机将于10月22日晚8点全球首发。

另外还有个菜单，刚刚华为终端公司微博不小心发了微博机型识别问题，被微博CEO来去之间转发出来了，显示Mate 40 Pro的型号为HUAWEI-NOH-AN000，系列还是10，应该是安卓10底层，不太可能还是用EMUI 10。

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