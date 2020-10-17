苹果密谋全新iPhone：要摒弃iPhone 12最大槽点！

对于不少用户来说，iPhone的屏幕多少还有点“落后”，主要是苹果一直延续多年，都在使用刘海儿屏，这早就让外界有些厌烦了。据外媒最新报道称，苹果仍计划通过显示屏下的机制将Touch ID带回iPhone，而"MESA "是Touch ID的内部代号。虽然目前苹果在旗舰iPhone上选择了Face ID，但不断有专利和专利申请表明苹果仍在研发显示屏嵌入式Touch ID。

按照爆料者的说法，苹果正在继续研发显示屏嵌入式指纹技术，未来可能会发布一款搭载屏下Touch ID传感器的iPhone。郭明錤在2019年预测，苹果将在2021年发布至少一款带有屏下指纹识别器的iPhone。这可能意味着在iPhone 13上实现某种类型的Touch ID。

在郭老师看来，在iPhone上同时拥有Touch ID和Face ID可以为用户带来一些好处，比如双重生物识别认证以提高安全性，以及在用户的脸部被口罩或其他遮挡物遮挡的情况下，可以方便地使用指纹。

事实上，苹果也申请了相关的专利，该公司长期以来一直希望在单一设备上同时使用Face ID和Touch ID。还有供应链报告显示，苹果的关键供应商可能正准备出货屏下指纹识别技术。

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