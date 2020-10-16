吉利沃尔沃刚上市就“翻车”！欧洲、国内全部车型中招

作为能够对标特斯拉Model 3的电动车，来自于沃尔沃及吉利汽车的Polestar 2（极星2），从一发布就引起了不少消费者的关注。前几日，有欧洲车主接连曝出，极星2行驶中会“趴窝”，无法继续驾驶的重大质量问题。经过官方的调查后发现，故障是由软件错误引起。

为此，7月份刚在欧洲交付的极星2，刚上市就经历了大翻车事件，而今，国内已经交付的极星2汽车，也开始被官方召回。日前，浙江豪情汽车制造有限公司授权、委托极星汽车销售有限公司，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。





决定自2020年10月16日起，召回2019年12月25日至2020年9月8日生产的，2021年款国产极星2首发版纯电动汽车，共计110辆。

本次召回范围内的部分车辆，动力电池能量控制模块（BECM）软件存在内部逻辑问题，导致电子控制单元可能间歇性重置。当这种情况发生时高压系统将断开，可能导致车辆行驶中失去动力，存在安全隐患。极星汽车销售有限公司，将对召回范围内的车辆，免费升级动力电池能量控制模块软件，以消除安全隐患。

熟悉极星品牌的朋友都知道，极星是吉利沃尔沃共同拥有的高端新能源汽车品牌。据天眼查信息显示，极星Polestar由北辰汽车（上海）有限公司100%持股，吉利与沃尔沃分别持有北辰汽车50%股份。同时，Polestar 2于今年开始在中国台州工厂生产，并在中国、欧洲以及美国市场销售，作为出口车的身份，发售海外各个销售市场。

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