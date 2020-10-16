为吓同学把核酸检测结果P成阳性 这样的玩笑开不得

熊孩子年年有，今年特别多。就在全国都在为青岛的疫情捏把汗的时候，没想到鄄城的某位同学为吓同学把核酸检测结果P成阳性。如此作法在平时或许只是一个不太成熟的玩笑，但是在疫情高度紧张的今天，为吓同学把核酸检测结果P成阳性的性质却变了，这样的玩笑开不得。



为吓同学把核酸检测结果P成阳性

据鄄城警方公众号报道，10月15日，鄄城警方成功抓获一名虚构事实扰乱公共秩序违法人员白某某。鄄城县公安局民警在日常网上巡逻执法时，发现一张关于疫情的截图，声称董口镇的白某某检测结果为阳性，经查为吓同学把核酸检测结果P成阳性，对社会造成恶劣影响。

经询问，白某某称为吓同学把核酸检测结果P成阳性。10月14日18时许，将自己的核酸检测结果截图，利用手机软件改为阳性，并发布到微信群，造成该信息被大量传播，造成较坏影响。其虚构事实的行为扰乱了公共秩序，触及了法律。目前，违法人员白某某已被行政拘留。



为吓同学把核酸检测结果P成阳性

针对为吓同学把核酸检测结果P成阳性这样的恶性事件，警方重申：网络不是法外之地，对于编造、散布谣言，扰乱公共秩序违法行为，公安机关将依法查处。希望广大网民不信谣、不传谣，共同维护良好网络环境，团结一心，共同抗击疫情。

而对于为吓同学把核酸检测结果P成阳性这样的行为，对此做饭我们也表示很震惊和叹息。要知道肆虐全球的已经夺去了多少人的生命，有多少人因为这场疫情生活被彻底改变。拿全人类的灾难去开玩笑，类似为吓同学把核酸检测结果P成阳性的玩笑真的开不得。

为吓同学把核酸检测结果P成阳性，这样的红线绝对不能触碰！

事实上为吓同学把核酸检测结果P成阳性的事情并非首次出现，此前河北一男子在朋友圈“恶搞”：将自己的核酸检测结果由阴性篡改成阳性，最终被行政拘留5日。

2020年6月22日9时许，平泉市双兴家园二期小区有居民分别拨打110和网安大队举报电话报警，该小区一名叫赵某某的22岁男子，在微信圈发布配有检验报告图片的消息，显示其新型冠状病毒核酸检测结果为阳性。与为吓同学把核酸检测结果P成阳性如出一辙。

平泉市公安局网安大队民警获取微信截图后，立即与平泉市医院进行核实，市医院记录证实确实有叫作赵某某的男子做过核酸检测，但是检查结果为阴性。



为吓同学把核酸检测结果P成阳性

赵某某承认自己于2020年6月15日从北京返回平泉，6月17日到平泉市医院做了核酸检测，6月18日检测结果为阴性。为了和朋友恶作剧，赵某某利用手机图片编辑工具，将检验报告照片中的检测结果由“阴性”修改成“阳性”。

为了博取关注，赵某某并配上文字“我就想问一下，还有救吗？这群人折腾我一下午了!”，发布在微信朋友圈中。经过教育，赵某某深刻认识到自己发布虚假信息的危害性，并写下了悔过书，因传播虚假信息扰乱公共秩序被平泉市公安局依法予以行政拘留5日。

看到这里，我只能说，为吓同学把核酸检测结果P成阳性，你可长点心吧！

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