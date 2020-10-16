深圳开通数字人民币试点：比微信支付宝方便 没网也能消费

目前，数字人民币已经在深圳进行试点，广东石油在深圳11座加油站试点上线数字人民币支付应用。只要用户开通数字人民币账户，就可以像微信和支付宝一样快捷扫码支付。而且更为神奇的是，数字人民币采用了双离线技术，只要手机有电，即使没有信号，也可以完成支付。



深圳开通数字人民币试点

数字人民币是中国人民银行发行的，具有国家信用的数字化现金。深圳市联手中国人民银行启动“大型公测”，5万名普通市民通过抽签获得了数字人民币红包，可以在深圳3300多家商户“尝鲜”这种新支付方式，中国石化加油站也成为此次数字人民币试点商户之一。

用户在消费使用数字人民币红包时，可以有”用户扫描商户收款码消费“和”商户扫描用户付款码消费“两种方式。登陆数字人民币App后，如果选择用户扫描商户收款码消费，则需要点击界面右上角“扫码付”。

如果选择商户扫码用户付款码消费，则需要点击上滑支付。上滑支付还可设置是否开启小额免密支付。同时，使用数字人民币不收取交易手续费，也为这项业务的推广创造了条件。本月内数字人民币支付应用将进一步扩展到深圳全市110多座自营加油站。

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