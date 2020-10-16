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    索尼推出SR Display产品 无需佩戴3D眼镜，即可看3D画面

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据悉，索尼电子在昨日宣布，首次推出采用索尼人眼感应光场显示ELFD技术制成的具有突破性的新产品——“空间现实显示SR Display”。

    索尼推出SR Display产品 无需佩戴3D眼镜，即可看3D画面

    索尼推出SR Display产品 无需佩戴3D眼镜，即可看3D画面
    索尼推出SR Display产品 无需佩戴3D眼镜，即可看3D画面

    该显示器最初于今年1月在美国CES上向参会者展示，被称为 “眼睛感应光场显示器”，它不需要用户佩戴特定的 VR 眼镜或头显，仅采用使用眼动追踪技术来渲染逼真的 3D 对象。

    Spatial Reality Display由15.6英寸4K液晶显示器组成，配备高速视觉传感器，可跟踪眼睛的运动以及在显示屏周围走动时的位置；还有一个微光学镜头，位于LCD上方，可将左右眼的屏幕分开，以创建立体图像。

    SR Display采用顶级实时渲染算法，因此需要一台功能强大的PC，至少具有英特尔酷睿 i7级处理器和英伟达的RTX 2070 Super级GPU。

    SR显示器使从汽车和工业设计到计算机图形CG和视觉效果VFX的各个行业的创作者，以及电影中的创作者，都能在令人惊叹的3D显示器中实现创意。

    索尼SR Display的建议零售价为4,999.99美元约，合RMB33605元，该产品将于11月在索尼商城和其他零售商上开售。

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索尼推出SR Display产品 无需佩戴3D眼镜，即可看3D画面http://news.zol.com.cn/754/7543340.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7543340.html report 907 中关村在线消息：据悉，索尼电子在昨日宣布，首次推出采用索尼人眼感应光场显示ELFD技术制成的具有突破性的新产品——“空间现实显示SR Display”。索尼推出SR Display产品 无需佩戴3D眼镜，即可看3D画面该显示器最初于今年1月在美国CES上向参会者展示，被称为 “眼睛感...
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