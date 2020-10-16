双11“骑士狂欢节”预热！全球购骑士卡开启补贴模式

还有不到一个月的时间，即今年的双11活动，基于会员身份的全球购买骑士特权电子商务平台将从10月底正式开放至双11天，从10月底到双11天是“骑士狂欢节”狂欢节期间。最近，全球购买骑士卡宣布推出多项双11预热补贴，涵盖生活、娱乐和其他消费场景，这样你就可以放心，“剁手”，省钱“买买买”，迎接双11购物狂欢节的折扣。

从10月20日起，全球购买奈特卡的骑士商城和天猫、京东等平台将联合开设双11 “骑士狂欢节”优惠活动，大量优惠商品将交付！有许多嘉年华活动，如大购物补贴、餐饮折扣、免费送货红包等。全球骑士卡自营Knight Mall 9.9元免费送货区和每日限时杀戮区在11月11日期间继续开放，新鲜水果、日常生活都有了，购物狂欢节已经开始了！

不仅是“买买买”！无论是宅家追剧还是外出聚餐、朋友聚会，都能一起优惠“双十一”！全球购骑士卡尊享特权将开放多类生活消费优惠，提前双十一预热，包含影票折扣、学习福利、餐饮满减，都有机会0元获得，充值影音软件会员可得京东PLUS年度会员或喜马拉雅年卡，节前补贴模式全面开启。

全球购骑士卡是国内领先的会员制特权电商平台，截至2019年已累计获得超5000万名用户，平台与超300家品牌进行合作，包含多家行业头部企业，为用户提供覆盖"吃喝玩乐买"五大消费场景的优惠产品。双十一大促倒计时，全球购骑士卡将发挥聚合优惠平台优势，为用户带来更全面的“双十一”优惠，让大家吃喝玩乐买、样样都省钱！

免责声明： 凡标注转载/编译字样内容并非本站原创，转载目的在于传递更多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：双11“骑士狂欢节”预热！全球购骑士卡开启补贴模式http://news.zol.com.cn/754/7543284.html