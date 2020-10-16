苹果回应不配耳机和充电器 三星小米嘲讽iPhone 12

苹果向来是不缺少话题的，尽管iPhone 12带来了很多新变化，但是人们似乎对不配耳机和充电器始终无法释怀，一时间针对苹果的口诛笔伐此起彼伏。面对如此声势的热议，苹果首次回应不配耳机和充电器，仍坚称是基于环境考虑，但似乎网友并不接受这样的说法。



苹果回应不配耳机和充电器 三星调侃苹果

苹果回应不配耳机和充电器，iPhone产品线营销副总裁·德兰斯说，iPhone有很多新功能吸引消费者购买，这个定价也合适，用户家中有很多充电器和耳机堆着不用是客观事实。苹果回应不配耳机和充电器，这么做出于环保考虑。

尽管在iPhone 12的发布会上，苹果表示，目前全球已经有7亿个Lightning耳机，以及20亿个苹果电源适配器，这表明大多数人已经会拥有这两种配件，但是苹果回应不配耳机和充电器事件却依然遭到了网友的不理解，以及来自友商的调侃，甚至讽刺。



苹果回应不配耳机和充电器 鼓励你买磁吸

就在iPhone 12发布后，小米蹭嘲讽苹果称，今天我们梦到我们的手机包装盒中没有充电器。幸好这只是一场噩梦。没想到三星也加入了声讨苹果的阵营，发推调侃iPhone 12不配充电器。今日三星发推，便巧妙利用iPhone 12不标配充电器这一热点进行调侃。

三星表示，您的Galaxy旗舰可以为您提供所有需要的东西，从最基本的充电器到最佳相机、电池、性能、内存甚至120Hz屏幕，要什么有什么。以此，来暗讽iPhone 12不标配充电器。早在iPhone X首次推出刘海屏时，三星就发布一只广告进行了调侃，整体的画风十分清奇。

其实导致网友们对iPhone12系列不附赠耳机充电器的做法颇有微词的原因，也是因为“附赠”的心理在作祟，并引发苹果回应不配耳机和充电器等后续。如果我们换个角度来思考，把“附赠”理解为“购买”，那么没有充电器和耳机是不是更好接受了。



苹果回应不配耳机和充电器 一切为了环保

况且，常年“附赠”的5V1A祖传充电器实在是太过鸡肋，而对于很多苹果用户来讲，这么些年了谁手里还没有几条EarPods耳机呢。所以苹果以环保的理由令iPhone12系列不附赠耳机充电器，虽然明眼人都知道这是为了省成本，但都无法改变什么。

但这里要强调的是，正如苹果回应不配耳机和充电器的说法，iPhone12系列不附赠耳机充电器并非意味着质量和配置缩水，而是把更合理的成本用在刀刃上，比如5G。确实，为了5G大幅度增加了成本，苹果在拆东补西也是无奈。

后续人们吐槽iPhone12系列不附赠耳机充电器，并非真的在意这些可有可无的配件，而是吐槽不断上涨的价格。对于苹果回应不配耳机和充电器的理由，您认可吗？

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