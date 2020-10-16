DxOMark如此评价iPhone 12 Pro Max

虽然尚未给出最终评分，但DxOMark已经提前公开对iPhone 12 Pro Max的第一印象了，预计正式评测会在不久之后放出。

DxOMark表示，我们对于刚刚发布的新款iPhone 12 Pro Max的第一印象是：该设备的长焦镜头从iPhone 11 Pro Max的等效52mm升级到了等效65mm，支持5倍光学变焦，虽然有所升级，但还是不及一些友商的100+mm镜头。

DxOMark这里说到的友商，显然是指华为、小米等对手。其中，P40 Pro的长焦镜头等效125mm，小米10至尊纪念版长焦镜头等效120mm，都远远超过iPhone 12 Pro Max。

事实上，历代iPhone的DxOMark评分都算不上高。去年的旗舰iPhone 11 Pro Max综合得分只有117分，目前已经在15名开外了。

看DxOMark的口风，iPhone 12 Pro Max估计也很难进入前三。

镜头规格方面，iPhone 12 Pro Max后置三摄，其中包括一枚1200万像素长焦镜头，光圈F2.2，6P镜片，广角镜头支持传感器位移式光学图像防抖。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：DxOMark如此评价iPhone 12 Pro Maxhttp://news.zol.com.cn/754/7543217.html