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    DxOMark如此评价iPhone 12 Pro Max

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王晔

    虽然尚未给出最终评分，但DxOMark已经提前公开对iPhone 12 Pro Max的第一印象了，预计正式评测会在不久之后放出。

    DxOMark表示，我们对于刚刚发布的新款iPhone 12 Pro Max的第一印象是：该设备的长焦镜头从iPhone 11 Pro Max的等效52mm升级到了等效65mm，支持5倍光学变焦，虽然有所升级，但还是不及一些友商的100+mm镜头。

    DxOMark评价iPhone 12 Pro Max第一印象：长焦镜头不及友商

    DxOMark这里说到的友商，显然是指华为、小米等对手。其中，P40 Pro的长焦镜头等效125mm，小米10至尊纪念版长焦镜头等效120mm，都远远超过iPhone 12 Pro Max。

    事实上，历代iPhone的DxOMark评分都算不上高。去年的旗舰iPhone 11 Pro Max综合得分只有117分，目前已经在15名开外了。

    看DxOMark的口风，iPhone 12 Pro Max估计也很难进入前三。

    DxOMark评价iPhone 12 Pro Max第一印象：长焦镜头不及友商

    镜头规格方面，iPhone 12 Pro Max后置三摄，其中包括一枚1200万像素长焦镜头，光圈F2.2，6P镜片，广角镜头支持传感器位移式光学图像防抖。

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