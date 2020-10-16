苹果公布iPhone 12系列推迟上市真相

今年的iPhone 12总计有四款机型，不过，苹果选择的是分两批上市。关于这样选择的原因，外界有很多分析，比如产能、避免机型冲突影响销量等。然而，这些理论似乎都比较难站住脚，尤其是销售策略。先上市的iPhone 12和12 Pro都是6.1寸，反而重叠度最高。再说了，苹果新财季已经在9月底开启，越早上市显然越对自身有利。

细心网友发现，苹果为iPhone 12投放的新广告似乎给出了真实内情。原来在广告最后的备注中，苹果透露，iPhone 12 mini和iPhone 12 Pro Max尚未拿到美国FCC（联邦通信委员会）的审批许可，所以暂时不能销售、租赁等，需要等到11月。

至于缘何尚未过审的原因暂时还不清楚，从FCC的工作内容来看，可能与5G有关，当然，这仅仅是推测。

按计划，iPhone 12 mini/Pro max定于11月6日晚8点开启预购，11月13日上市发货，起步价5499元。

iPhone 12 mini可以理解为全面屏Face ID版iPhone 8，重量仅133g。至于iPhone 12 Pro Max则独享超大底CMOS、传感器运动防抖等影像技术，是全系拍照录像最强悍的存在。

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