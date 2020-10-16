中关村在线消息：今日据悉，根据迄今为止的新得分，新的A14仿生芯片比iPhone 11 Pro型号中的A13仿生快20%以上。



跑分比较：iPhone12ProA14比iPhone11ProA13快20%以上

iPhone 12 Pro的一项结果列出了单核得分1,597和多核得分4,152，比iPhone 11 Pro的平均单核和多核得分1,327和3,289快26%。

同样，iPhone 12 Pro Max比iPhone 11 Pro Max快 20-25%，尽管到目前为止只有这两个结果。

iPhone 12 Pro的性能似乎与新iPad Air差不多，后者也配备了A14仿生芯片，新的 iPad Air 的单核和多核得分分别为1,583和4,198。

苹果最新的5nm 芯片不仅击败了之前的最强芯A12Z仿生，而且其GPU比iPhone 11系列中运行的A13 GPU快72%。

不过有这么句话说：跑分仅供参考，性能也不代表最后的使用体验。

（文中图片来自互联网）

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