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    据传苹果将在11月17日发布“苹果芯”Mac

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：近日，据苹果消息人士乔恩 · 普罗瑟称，苹果正准备在11月份举行一场特别活动，届时将发布该公司首款采用苹果芯片的Mac产品。

    据传苹果将在11月17日发布“苹果芯”Mac
    据传苹果将在11月17日发布“苹果芯”Mac

    普罗瑟在未援引消息来源的情况下表示，即将举行的特别活动将聚焦 “ARM Mac”设备，通俗来说就是苹果自主芯片款 Mac。

    “11 月确认还会有一场 ARM Mac 活动，”普罗瑟在 Twitter 上写道，“听说时间是在 11 月 17 日。”

    上周，在普罗瑟的帖子之前，也曾有报道透露，苹果打算在 11 月份的另一场活动上，发布首款 “苹果芯”Mac，以及 “其他产品”。

    这暗示，在发布新款苹果芯电脑的同时，其他采用英特尔芯片的现有产品也会得到更新，苹果此前已经确认，在过渡到自主芯片期间，该公司仍会继续使用英特尔的处理器。

    目前尚不清楚哪一款型号的 Mac 会率先用上 “苹果芯”，此前有传闻称，苹果计划用 “A14X”处理器重新推出 12 英寸的 MacBook

    8月份的一篇报道则称，这款 12 英寸的 MacBook 将搭载定制GPU，采用USC-C连接，重量不到1千克，续航可到15至20小时，还有传闻称，该设备还将支持 5G 蜂窝网络。

    苹果分析师郭明錤在 7 月份给出一张时间表，预期13.3英寸的MacBook Pro和更新后的 MacBook Air将在2020年第四季度率先采用苹果的自主芯片，14英寸和16英寸的MacBook，以及其他产品将有望陆续在2021年第二季度或第三季度换上苹果的自主芯片。

    （文中图片来自互联网）

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    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/754/7543084.html report 1157 中关村在线消息：近日，据苹果消息人士乔恩 · 普罗瑟称，苹果正准备在11月份举行一场特别活动，届时将发布该公司首款采用苹果芯片的Mac产品。据传苹果将在11月17日发布“苹果芯”Mac普罗瑟在未援引消息来源的情况下表示，即将举行的特别活动将聚焦 “ARM Mac”设备，通...
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