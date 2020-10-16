中关村在线消息：近日据外媒SamMobile消息，三星预计在明年发布的全新旗舰级智能手机Galaxy S21的关键组件价格下调，这很可能会让该机的售价降低。



据传三星Galaxy S21成本下降，售价可能会下调

据供应链的消息人士称，三星下一代Galaxy S系列旗舰手机的部分关键组件价格有大幅下调，这些组件包括射频、屏幕等。

报道还称今年年底前，高端智能手机的组件价格可能将再次下调，这会让Galaxy S21的成本出现大幅下降，三星可能会考虑降低该机售价，以达到销量上的提升。

国外知名消息人士@Anthony此前的爆料，三星Galaxy S21 Ultra将采用一块2K+ OLED显示屏，支持120Hz/144Hz的刷新率；后置一亿像素五摄，支持OIS光学防抖，同时还支持8K 30fps的视频拍摄。

三星Galaxy S21系列将依旧包含Galaxy S21、Galaxy S21 + 和 Galaxy S21 Ultra三款，将首发配备全新的骁龙875和三星Exynos 1000（Exynos 2100）移动平台，两款芯片同为5nm工艺制程。

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