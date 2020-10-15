新号码遭骚扰注销要交2万违约金 又是二次放号惹的祸

近期手机号码回流市场引起的争端不少，陕西西安网友郭先生便遭遇了这样的麻烦。他于几月前办理了新手机号，没想到却经常接收到大量洗衣店接收衣服的电话，严重影响了生活。万万没想到的是，郭先生的新号码遭骚扰注销要交2万违约金，运营商说这是吉祥号。



新号码遭骚扰注销要交2万违约金

由于生活受到严重影响，郭先生便想注销该号，但联通营业厅却告知他该号为靓号，注销需付21150元的违约金。多次沟通无果后郭先生投诉至工信部，得到的结果为建议自行诉讼。新号码遭骚扰注销要交2万违约金，折让郭先生十分气愤，所以找到媒体进行曝光。

很显然，郭先生遭遇的新号码遭骚扰注销要交2万违约金事件的祸根是运营商二次放号导致。新办的手机号码却不断接到催债电话，注册微信、支付宝、淘宝、微博等App，却频繁显示号码被占用。手机二次放号导致的问题逐渐凸显，受害的不止郭先生个例。



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其实笔者在办理联通宽带的时候，赠送了一个手机号码也有类似的问题，经常接到找前机主的电话。处于好奇，笔者还试着可以利用该号码登录原机主在某平台注册的账号，甚至可以看到一些详细的个人信息。二次放号不仅给新机主带来麻烦，并造成信息泄露隐患。

新号码遭骚扰注销要交2万违约金的根源在于二次放号，被回收的号码多从欠费收回，到再次销售都有明确的时间要求，一般首先会有一段时间的保留期。但是相关通信服务已经停止，如果继续欠费，号码则会从保留期进入冷冻期，也就是号码属于运营商。



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看似很多的码号资源并不够用。 现在已经有16亿个号码被使用，随着5G时代物联网的到来，码号资源即将变得更加稀缺，未来手机号码可能会从11位升至更多。因此旧号重新利用，变成了运营商无奈的选择，也导致新号码遭骚扰注销要交2万违约金事件。

鉴于新号码遭骚扰注销要交2万违约金事件的教训，如果您想放弃某个属于自己的电话号码时，最好解绑微信、支付宝、淘宝、京东，以及各大银行网银等平台的预留手机号，以免造成自己的信息泄露或者导致直接的经济损失。

新号码遭骚扰注销要交2万违约金，给我们敲响了一个警钟。

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