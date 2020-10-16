早报：名创优品美股上市 阿里回应淘宝台湾停运

科技行业新鲜趣事早知道，今日份《科技早报》为君奉上。

非法交易买卖公众账号屡见不鲜，网信办也决定出台相关办法。

国家网信办：拟禁止非法交易买卖公众账号





近日网信中国发布，为了促进互联网用户公众账号信息服务健康有序发展，保障公民、法人和其他组织的合法权益，维护良好网络生态，营造清朗网络空间，根据《中华人民共和国网络安全法》《互联网信息服务管理办法》《网络信息内容生态治理规定》等法律法规和国家有关规定，国家互联网信息办公室对2017年10月8日正式施行的《互联网用户公众账号信息服务管理规定》进行了修订，现向社会公开征求意见。意见反馈截止时间为2020年10月30日。

次世代主机即将发售，微软也宣布了首日就会优化的游戏。



微软 Xbox Series X/S 主机首发日 30款游戏全面优化





据微软官方的消息，微软 Xbox Series X/S 主机将于 11 月 10 日首发，当日即推出 30 款全面优化的游戏，其中 20 款为智能分发，还有数千款通过向下兼容提供的游戏。Xbox Series X/S两款主机的港版售价分别是3880港币和2280港币，约合人民币3400元和2000元。

iPhone12在各个地区都获得追捧。



台湾运营商预售iPhone12 45分钟就卖光





据外媒9to5 Mac报道，苹果iPhone 12系列手机还没有在apple.com官网上开放预订，但台湾运营商昨天开始接受预订，并报告说需求极为强劲。Digitimes报道称，其中一款仅在45分钟内就售罄了配额。

发布会之前，华为再次确认一款新品。

华为官宣Watch GT2保时捷版本 10月22日发布





华为官方微博刚刚发布预热视频，在这部预热视频中华为暗示，Watch GT2 保时捷版本 10 月 22 日发布。不过，具体会不会有传闻中的升级版本还没有确定。同一天，发布会的主角自然还是华为Mate40系列手机。

淘宝台湾停运，阿里出面回应了。



阿里回应淘宝台湾停运：尊重克雷达决定





据环球网报道，今天淘宝台湾在官网发出一份 “淘宝台湾营运计划调整公告”，称经慎重评估后决定停运。阿里巴巴10月15日下午回应相关问询时表示：我们尊重克雷达投资有限公司的决定，没有评论。阿里巴巴集团在台湾市场的业务运营一切如常。

名创优品成功上市了。



名创优品纽交所上市 定价每股20美元





昨天晚间，名创优品正式在纽交所敲钟上市，代码为MNSO，共发行3040万股ADS（美国存托股），发行价格为20美元/股。名创优品董事会主席兼CEO叶国富在现场说，名创优品的核心竞争力是极致的性价比和高频上新，“做好这两件事很难，但很有价值，名创优品就要做价值的事。”

好了，以上就是今天《科技早报》全部内容，明天见！

（本文图片来自于互联网）

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