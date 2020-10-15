阿里主办国际AI顶会 中国科技公司首次

10月15日，记者获悉，由阿里巴巴主办的2020年多媒体会议(以下简称ACM MM 2020)几天前正式召开，这是国际博协主办权首次落在中国科技企业头上。目前，已建立了一些记录，所提供和收到的论文数量已达到历史最高水平。大脑实验室在达摩院的负责人兼acmmm 2020会议主席华先胜说，医学人工智能和多媒体内容理解是本次会议的热门话题。据报道，这次会议总共有五天的议程，将于16日结束。

ACM是世界上最大的计算机领域专业性学术组织，其评选的图灵奖（A.M. Turing Award）被公认为世界计算机领域的诺贝尔奖，而ACM MM被认为是多媒体技术领域奥运级别的顶级盛会，苹果、谷歌、微软等全球顶级科技企业都在该会议上分享最新研究成果，阿里巴巴是首个获得ACM MM主办权的中国科技企业。







多媒体是以图像、视频、语音、文本等作为研究对象的领域，也是机器学习、搜索、挖掘等人工智能技术的主要研发和应用领域。根据大会官方信息，本次会议会共收到论文投稿1694篇，最终共收录论文474篇。

其中，医疗AI分析、多媒体内容理解是最热门的关键词。在会上，来自全球各国的专家指出，新冠疫情暴露了人类在应对医疗卫生事件领域的诸多问题，医疗机构正逐渐应用自动化工具来解决这类问题，如通过CT图像辅助诊断、应用AI技术进行疫情预测已经成为新的趋势。

华先胜称“今年论文投稿数和收录数均创下了ACM MM历史最高纪录，同时也为工业界和学术界展示了未来的研究方向，预计深度学习在多媒体领域中的检测跟踪、识别分类、特征提取、编辑合成等方面将持续成技术研发的主流，另一方面，医疗和AI的结合也是不可逆的趋势。”

作为2020年奥运会的主持人，阿里巴巴在多媒体领域拥有大量的创新技术，并率先实现了大规模的工业着陆。例如，达摩学院在视觉、语音、自然语言和其他技术领域获得了世界第一名。达摩学院基于视觉人工智能技术的城市大脑已登陆世界30多个城市，包括杭州、北京、上海、郑州、海口、中国澳门等。

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