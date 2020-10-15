马斯克：特斯拉下月开始生产 7 座版 Model Y

10月15日消息，据外国媒体报道，特斯拉于去年3月推出跨界运动多用途电动汽车，今年第一季度开始向部分消费者交付，但目前交付的仍是5座版，7座版尚未开始生产。

但当地时间周三，Tesla ceo埃隆 马斯克在社交媒体上披露了七个版本的大规模生产。

马斯克透露了在社交媒体上与粉丝互动时大量生产的七个版本的产品。作为科技公司的首席执行官，他在社交媒体上是一个更活跃的人，经常在社交媒体上发帖，或者在与粉丝的互动中披露公司和产品的信息。





当地时间周三，bxco在社交媒体上发布消息称，这款车型的价格将调整至69420美元，随后用户会询问，是否有任何关于"现代"七座版的新消息。

马斯克很快回答说，七座的版本将于下个月开始批量生产，并在12月初交付。

在特斯拉的官方网站上，目前接受消费者预订的有两个版本，即双电机全轮驱动长连续版和双电机全轮驱动性能高性能版本，标准座椅布局为5个座位，但有7个座位布局可供选择，但要到2021年才能开放。

根据特斯拉官方网站的信息，选择7个座位的布局，车内的座位将从两排改为为三排。同时，由于这7个座位的布局不规范，消费者在购买时需要额外支付3000美元，而国内用户则需要支付27800元。

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