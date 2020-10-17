iPhone 12切勿无脑黑 负面再多也拦不住销量

iPhone 12为啥常被无脑黑

一个名人名气越大，遭到的攻击也会越多，昨天凌晨苹果发布了iPhone 12系列手机，机型一共4款，价格也在5000-10000余元不等，业内外依旧是有着那些熟悉的评价——“褒贬不一”。似乎每年新手机的上市都会遭吐糟甚至是无脑黑，然而黑的再多怎么也毁不掉苹果手机在业界的地位。







《所想不同》连续22年

大约在22多年前Mcword的就以： Think different（所想不同）为主题，尽管当时是Pc的鼎盛时代，但之后每一年的发布会都在讲究所想不同的创新，就现在而言，消费者们面对这样的革新有着不同的看法。就拿iPhone来说，早在2012年三星就有6英寸大屏幕手机出现，可是苹果iPhone手机一直坚持4.5英寸屏幕到2016年才开始推出6英寸的手机，早在非智能手机时候就有金色的手机出现，可是苹果一直坚持银色到了2016年金色过时了才推出金色，有人觉得大屏幕是苹果应有的革新，当然当时超大的屏幕才能够跟得上时下主流的节奏，还有一类消费者不认同这一观点，认为大屏幕影响单手操作，已经不再是苹果追随的“简约”路线，看起来非常的不伦不类，众云纷纷的背后还是吐槽似乎多了些。

会给客户换手机的理由

苹果每年的暑假应该都会做的一件事儿，那就是定期给老用户一个换新机的理由，尽管每次苹果手机的发布会都遭有一些吐槽，的确有时候苹果推出的所想不同的创新让人难以理解，或者根本没有觉得它有什么创新，尽管这次不附赠耳机充电器也是一种创新，这让高端环保人士感觉到少配件也乐意购买的理由，因为6.7寸超大屏幕、激光雷达摄像头等等的创新让真喜欢iPhone的用户不计较这些配件。

连年吐槽但首批遭疯抢

每年吐槽声都不少，但iPhone的销量年年居高不下。

那么买苹果的都是哪些人呢？他们似乎从来不关心什么参数和芯能，你可以管他们叫脑残粉，但即使是脑残，这些人也是一群土豪脑残，都说小米饥饿营销不好，苹果呢？

在果粉们的眼里，世界上只有两种产品，一种叫做苹果手机，另一种就是非苹果手机，为了卖出更多的产品只需要做一件事，让一些用户就是买了iPhone之后，坐地铁或是再办公桌上不经意的拿出来，身边的人一定能一眼看出，并且睁大眼睛说：“土豪啊！又买新机器了……”当然这种活在另人眼光里的人不但是一种虚荣，也是自以为的一种时尚。

遭黑不误加价

这些年，苹果发布会时的吐槽和手机上市后的大卖总是相映成趣，在2011年的iPhone 4s发布。人们吐槽“长得和4代一模一样”，众多媒体总结称媒“苹果创新乏力”，结果当然可想而知，销量破纪录，3天卖出400万台，最终成为迄今为止最具代表性的苹果街机。去年的iPhone 11也是，业内都说只是改了摄像头的样式，结果发售当日也是一机难求，绿色加价已经超过1000。

黑不黑苹果依旧是苹果

苹果是“黑”不动的，或许是品牌实力或是逼格的作祟，越黑越注定了它有能够吸引很大的一批用户理由。

手机评测的专家，不管自媒体还是网站的老师们，喜欢谈美感、谈工艺、谈系统、谈生态，但决定主流消费者习惯的，往往并不是这些原则上的东西。比如你说苹果卖得好是因为好看，那怎么解释那么多国人买完iPhone后，第一件事就是硬要给它套上傻大粗笨的壳呢？而AppStore完善的生态系统是苹果最大的竞争力，但当你下载完微信、QQ以及那些常用的软件，你又有多久不会打开AppStore呢？

结束语

如一个名人总招黑，或者是一种名产品招黑，说明它有黑它的资本和理由，相反从来不招黑的产品，也算一点名气的失落吧。

本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：iPhone 12切勿无脑黑 负面再多也拦不住销量http://news.zol.com.cn/754/7542028.html