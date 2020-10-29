特斯拉下调Model3售价至24.99万 是进步还是割韭菜？

全国人民都在欢度国庆，不过首批特斯拉Model 3车主的心情肯定不好，因为特斯拉下调Model3售价至24.99万，另外长续航版降至30.99万元，整体降幅超过4万元人民币。此次特斯拉下调Model3售价至24.99万主要得益于电池材料改变，但也被称为“割韭菜”。



特斯拉下调Model3售价至24.99万

之所以特斯拉下调Model3售价至24.99万被称为割韭菜，是因为此前标准续航升级版车型的售价是29.18万元，而长续航后轮驱动版车型的售价是34.41万元。尤其是特斯拉Model 3作为国产车型上市时间并没有多久，这让首批购买的车主无形中吃了一个大亏。

对于特斯拉下调Model3售价至24.99万，官方没有说明具体情况，按照之前的消息看，中国制造Model 3是使用了宁德时代电池，其中磷酸铁锂电池不含镍和钴，这是传统NMC或镍锰钴电池中最昂贵的两种成分，所以这也促成了售价的调整。



特斯拉下调Model3售价至24.99万

据报道，斯拉准备开始销售“无钴电池”版Model 3电动汽车，这些电动汽车由特斯拉上海工厂生产，将配备磷酸铁锂（LFP）电池。当前，中国上海工厂生产的Model 3电动汽车使用的是镍锰钴（NMC）电池，或许是以上消息促成了此次特斯拉下调Model3售价至24.99万。

虽然特斯拉下调Model3售价至24.99万让很多老车主心理很难平静，但毕竟科技产品谈保值确实也有点远。如果特斯拉想要在电动汽车中获得更高的占比，那么继续降价就是必然，马斯克本人也是这么认为，并且目前一直也在这样做。



特斯拉下调Model3售价至24.99万

马斯克表示，所有创新将允许特斯拉以2.5万美元的成本生产电动汽车，希望每年生产2000万辆。特斯拉目前最低档次的Model 3在美国的起价是37990美元，所以在未来几年内会下降34%，以便于让电动汽车在价格方面彻底革命了传统汽车。

虽然特斯拉下调Model3售价至24.99万，对于早购买特斯拉电动车的车主未必是一种公平，但是随着电动车产业的发展确实可以做到成本越来越低，降价也是不可避免的趋势。在这里也只能安慰车主：毕竟早买早享受了~

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