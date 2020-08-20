Steam上线了一个抓“隔壁老王”的游戏

今日，Steam上线了一款新游戏：《老婆，我回来了》，由一只猴游戏工作室出品，预计2020年12月正式发行。

在这款多人游戏《老婆，我回来了》中，玩家将扮演丈夫，妻子或者隔壁老王来揭露或者隐瞒这个婚姻中出轨的现实。

丈夫

游戏中丈夫需要找出可以证明妻子出轨的证据以获取婚姻中的主动。你可以主动寻找他们，或者跟着妻子守株待兔，在她想要隐藏或销毁证据时抓她个措手不及。并且，丈夫需要抓住藏匿在屋子里的第三者。

妻子

妻子需要藏匿或者销毁任何可以暴露她出轨的证据。你需要充分利用屋子里的道具来引开丈夫的注意从而更安全地行动。有时候你也必须和隔壁老王合作以给彼此创造机会。

隔壁老王

隔壁老王必须全力隐藏自己。不要让丈夫找到你。务必确保你做任何事时保持安静，因为声音会暴露你的行踪。和妻子合作，并且伺机而动反击丈夫，因为丈夫隐藏的一些秘密一旦被你掌握，将会逆转整个局势。

特点：

三位玩家扮演的婚内出轨故事。

在美丽的三层豪宅中计划你的策略与阴谋。

三个人物可供选择，每个人物有自己独立的玩法。

不同的证据物品带来不同的玩法。

很多可交互的场景物品，它们可以用来丰富你的策略。

很多可以藏的地方和空间。

每局游戏随机化的设定将带来更多的重复可玩性。

单枪匹马获得胜利或者和别人合作，选择更多。

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