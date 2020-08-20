中关村在线消息：北京时间8月20日，近日索尼公司正式对外宣布，他们将在日本本土推出Xperia 1 II的无锁版。这款新机与之前的国际版相比，性能得到了一定的提升，主要是内存从8GB提升到了16GB。



索尼官宣无锁版Xperia 1 II 性能有所提升

据了解，Xperia 1 II新型号为XQ-AT42，这款新机除了在内存上提升之外，索尼也推出了新的“磨砂黑色”供消费者选择。这款新机预计将于2020年10月30日在日本上市，价格为12.4万日元，约合人民币8100元。

Xperia 1 Ⅱ采用6.5英寸21:9 4K HDR OLED带鱼屏，分辨率为3840×1644，搭载高通骁龙865旗舰平台，配备8GB内存+256GB存储，前置800万像素，电池容量为4000mAh，支持IP68级防尘防水。

Xperia 1 Ⅱ后置三颗1200万像素镜头，1200万主摄采用了IMX557传感器，拥有1/1.7英寸感光面积和原生1.8um大像素，支持双PDAF以及光学防抖功能；12MP等效焦距16mm的超广镜头则为索尼IMX363，长焦则采用了三星S5K3T2传感器，支持PDAF。

Xperia 1 Ⅱ镜头采用了蔡司T*镀膜技术，并将过去的眼部对焦升级为实时追踪眼部对焦，具备实时曝光与追焦功能。

Xperia 1 Ⅱ保留了3.5mm耳机孔，配备双立体声扬声器，搭载DSEE Ultimate升频技术，能够利用AI实时自动提高音频频率和比特率，使每条音轨接近高分辨率音频。

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