中关村在线消息：据外媒TechPowerUp报道，索泰在今天推出了ZBOX Q系列迷你PC工作站，采用了英伟达Quadro RTX GPU和英特尔十代标压酷睿。











索泰发布新款ZBOX迷你PC：10代酷睿+Quadro RTX 3000

索泰ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站，配备了英伟达Quadro RTX 3000 GPU，拥有 6 GB GDDR6 显存，支持实时光线追踪和深度学习超采样 (DLSS)。



索泰ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站，还配有高端的45 W英特尔Core i7-10750H处理器，6核12线程。

索泰ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站，体积为2.65升，高度仅为62.2mm，官方表示已加强了散热，确保长期持续的性能。

目前索泰暂未公布ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站的价格和发售日期，感兴趣的朋友请继续关注我们的后续报道。【7508679】

（文中图片来自互联网）

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