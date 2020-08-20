    热点：
    ZOL首页 > 新闻中心 > 产品资讯 > 消费产品 > 电脑 > 正文

    索泰发布新款ZBOX迷你PC：10代酷睿+Quadro RTX 3000

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：据外媒TechPowerUp报道，索泰在今天推出了ZBOX Q系列迷你PC工作站，采用了英伟达Quadro RTX GPU和英特尔十代标压酷睿。

    索泰发布新款ZBOX迷你PC：10代酷睿+Quadro RTX 3000

    索泰发布新款ZBOX迷你PC：10代酷睿+Quadro RTX 3000

    索泰发布新款ZBOX迷你PC：10代酷睿+Quadro RTX 3000
    索泰发布新款ZBOX迷你PC：10代酷睿+Quadro RTX 3000 

    索泰ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站，配备了英伟达Quadro RTX 3000 GPU，拥有 6 GB GDDR6 显存，支持实时光线追踪和深度学习超采样 (DLSS)。

    索泰ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站，还配有高端的45 W英特尔Core i7-10750H处理器，6核12线程。

    索泰ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站，体积为2.65升，高度仅为62.2mm，官方表示已加强了散热，确保长期持续的性能。

    目前索泰暂未公布ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站的价格和发售日期，感兴趣的朋友请继续关注我们的后续报道。【7508679】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：索泰发布新款ZBOX迷你PC：10代酷睿+Quadro RTX 3000 http://news.zol.com.cn/750/7508679.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7508679.html report 631 中关村在线消息：据外媒TechPowerUp报道，索泰在今天推出了ZBOX Q系列迷你PC工作站，采用了英伟达Quadro RTX GPU和英特尔十代标压酷睿。索泰发布新款ZBOX迷你PC：10代酷睿+Quadro RTX 3000 索泰ZBOX QCM7T3000迷你PC工作站，配备了英伟达Quadro RTX 3000 GPU，拥有...
    • 猜你喜欢
    • 最新
    • 精选
    • 相关
    手机版阅读 即时更新
    中关村在线首页新闻中心首页

    热门搜索

    华为畅享9PlusAWE台北电脑展mwc
    热词：智能穿戴汽车科技三菱空调
    • 24小时热文
    • 本周热评
    • 精品图赏
    推荐问答
    提问
    • 论坛精选
    • 最热回答
     0

    下载ZOL APP
    秒看最新热品