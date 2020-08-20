淘宝多名卖家制售假录取通知书 阿里：假的终将见光死

广东少年网上购买假冒清华大学通知书欺骗全村一事引发社会关注，事情败露后该少年面子上实在挂不住离家出走成为笑谈。该事件引起了社会对于假冒大学通知书的的关注，据媒体曝光淘宝多名卖家制售假录取通知书，阿里官方回复：假的终将见光死。



淘宝多名卖家制售假录取通知书

，有媒体注意到，网上有多名卖家声称制售假高校录取通知书，价格从180元到200元不等。律师称，伪造印章既可能涉嫌治安违法，也可能涉嫌犯罪，区分的关键在于社会危害性，即所造成的后果严重性。

针对媒体关于淘宝多名卖家制售假录取通知书的报道，阿里安全回应称，“假的终将'见光死'。目前涉事商家已处罚，相关信息已反映至行政执法机关。针对此类情况，欢迎大家举报，阿里安全保证，见一起，处罚一起，绝不姑息。”

假冒清华大学录取通知书事件，源自广东一男子高考成绩出来后，为了让自己的老父亲开心，竟然用高科技伪造了一张清华大学的录取通知书。



淘宝多名卖家制售假录取通知书

为了庆祝一下，于是他下狠心，杀猪宰羊，前前后后一共花了好几万块钱，请亲朋好友一起分享这份快乐。



淘宝多名卖家制售假录取通知书

没想到，动静闹得有点大，甚至惊动了当地的教育部门。结果教育部门的人随手查了一下他儿子的高考分数，结果傻眼了。

结果他只考了200多分，这名学生的高考成绩根本远远达不到清华大学的录取线，清华大学的录取通知书也是假冒的，还有很多错别字。

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