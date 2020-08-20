小i机器人向苹果提起侵权诉讼 索赔100亿

日前，小i机器人已向上海市高级人民法院提起诉讼，称苹果公司Siri侵权，并索赔100亿元。小i机器人公司于2004年申请，2009年获得授权。2011年苹果iPhone4s手机首次推出Siri，经司法鉴定，Siri的技术方案落入小 i 机器人 ZL200410053749.9号专利权利要求的保护范围。



小i机器人

该专利是中国人机交互智能机器人的基础专利之一，拥有完全自主知识产权，能够以格式化语言命令机器人完成任务，也能以自然语言完成聊天对话。

早在2011年苹果发布iPhone 4S第一次搭载Siri时，小i机器人在拿到实物后，确信Siri确实侵权小i后提起了诉讼。其代理律师称诉讼金额明显偏低，8年来苹果侵权销售额高达7万亿，小i机器人的专利虽然只是一个中国专利，但影响是全球的。对于诉讼，此前已有苹果法律总顾问、副总裁曾来中国谈判，希望能够和解，但双方并未最终达成协议。

大家可能并没有听说过小i机器人，但相信你一定使用过它的服务。中国三大电信运营商移动、联通、电信的后台查询和业务办理均为小i在提供支持。

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