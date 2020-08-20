官宣！蔚来宁德时代在一起：汽车行业要变天

8月20日消息，宁德时代新能源科技股份有限公司宣布，将携手蔚来汽车、国泰君安国际控股有限公司和湖北省科技投资集团有限公司三家企业共同投资成立武汉蔚能电池资产有限公司（以下简称蔚能），以推动“车电分离”新商业模式在新能源汽车行业的发展。

与此同时，在此基础上推出BaaS（Battery as a Service，电池租用服务）业务。新公司注册资本为8亿元，其中，宁德时代以2亿元人民币等值代价获得其25%股权及董事席位。

车电分离，即电动汽车与动力电池分开。据悉，蔚来着重推出电池租用服务BaaS，涵盖车电分离、电池租用等。在此基础上，用户在购车时无需购买电池包，而是可以根据自身实际使用需求选择租用不同容量的电池包，按月支付服务费，并且和电池购买用户一样，可享受换电服务和电池灵活升级服务。

以整车售价为46.80元的蔚来ES8为例，补贴后售价为45万元，而选BaaS购车价仅38万元，大大降低了购车门槛。车主每月仅需支付一定的电池租用服务费，同时还可根据用车需求灵活租用更大容量的电池。

此外，电池从整车分离，车主无需承担电池衰减成本，车辆也更保值。

值得一提的是，今年4月23日，四部委发布新能源汽车补贴政策指出，新能源乘用车补贴前售价须在30万元以下（含30万元），为鼓励“换电”新型商业模式发展，加快新能源汽车推广，“换电模式”车辆不受此规定。

由此可见，国家政策对于“换电模式”这种新商业模式表示肯定，表达明确了扶持的态度。这也就是说，“车电分离”就是一个风口，未来将会有越来越多的企业关注这一块，像北汽、吉利、上汽等都拟推出相应的换电车型。

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