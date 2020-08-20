微软紧急叫停Windows 10更新：原因真是尴尬了

微软暂停了本周Windows 10的更新，因为他们发现了系统Bug，这确实有点尴尬。

在过去几周时间里，微软几乎每周都会向 Dev 频道的用户提供新版本，不过本周并不会发布新版本了。Windows Insider 官方发布推文，表示由于某个 BUG 导致计划发布的新版本无法正常发布，导致本周无法交付。

上周，微软发布了 Windows 10 Build 20190 更新，主要改善了更新后的初次使用体验。微软表示在重大更新之后并非所有人都清楚具体在哪些方面有所改进，甚至有很大一部分人不清楚如何启用新功能和改进。这意味着在系统更新之后引入的新功能，可能无法给用户带来真正的好处。

微软发布了“Tips”（贴士/技巧）应用程序，在首次完整运行新版系统的时候会突出显示那些激动人心的变化。安装此版本后，Insiders将看到“提示”应用程序已启动，突出显示了Dev Channel中最新的Insider Preview版本中的一些最新功能。

如果你想在设备上看到这种体验，请确保选中了“设置”>“系统”>“通知和操作”中的“显示Windows欢迎体验”复选框。

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