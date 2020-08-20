3600亿元吞下ARM？NV老黄首次回应：没悬念了

最近ARM公司出售成为半导体业界的一桩大事，此前报道称NVIDIA已经接近达成收购，最快夏末宣布，收购金额高达500亿美元，约合3637亿元。

如果这次收购完成，那将是近年来半导体行业规模最大的一次并购，也是影响最广泛的一次，因为ARM是全球最大的移动IP授权公司，是苹果、三星、高通、华为、联发科等公司的重要合作伙伴，掌控了ARM也会给这些公司带来深远影响。

此前绯闻对象包括三星、苹果甚至不太沾边的台积电，不过这几家都否认了，无意收购ARM公司，唯独NVIDIA公司一直没有辟谣或者证实，媒体爆料也倾向于他们会是最终的买家。

然而，在今天早上的财报会议上，NVIDIA创始人、CEO黄仁勋首度开口谈到了收购ARM一事，给这笔天价收购案泼了一盆凉水。

黄仁勋表示，迄今为止，NVIDIA与ARM有过很多合作，但尚未提出收购计划。

NVIDIA官方的回应其实不算意外，收购ARM公司不仅需要数百亿美元资金，更关键的是NVIDIA收购ARM不是一笔好生意，很多业界公司及大腕都不看好，甚至反对，这事影响太大了。

现在ARM出售的最大绯闻对象都已经辟谣了，软银出售ARM的计划很有可能落空，不过之前孙正义表示，除了出售或者部分出售，IPO上市也是一种选择，现在谋求上市可能是他们的重点了。

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