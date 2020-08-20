中关村在线消息：今日据悉，微星公布了一款曲面屏的电竞显示器新品Optix MAG271VCR，其采用27英寸屏幕，显示级别为1080p，刷新率为165Hz，响应时间低至1ms。















微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率

Optix MAG271VCR电竞显示器，为曲面屏设计，曲率为1800R，采用广色域VA面板，具有178°广视角，辅以三面超窄边框的设计，机身背部采用ARGB LED阵列，呈现了X型的扩散效果。



Optix MAG271VCR电竞显示器，支持自适应刷新率调节，夜市增强以及滤蓝光不闪屏技术，还支持微星自家的Mystic Light可定制RGB灯效。

Optix MAG271VCR电竞显示器， 提供了三个视频输入接口，分别为DisplayPort+HDMI 2.0+HDMI 1.4，以及一个方便连接外设的USB集线器。

目前官方并没有公布Optix MAG271VCR电竞显示器的具体售价和发售日期，感兴趣的朋友请继续关注我们后续的报道。【7508349】

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