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    微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率

      [  中关村在线 原创  ]   作者：王隼

    中关村在线消息：今日据悉，微星公布了一款曲面屏的电竞显示器新品Optix MAG271VCR，其采用27英寸屏幕，显示级别为1080p，刷新率为165Hz，响应时间低至1ms。

    微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率

    微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率

    微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率

    微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率
    微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率

    Optix MAG271VCR电竞显示器，为曲面屏设计，曲率为1800R，采用广色域VA面板，具有178°广视角，辅以三面超窄边框的设计，机身背部采用ARGB LED阵列，呈现了X型的扩散效果。

    Optix MAG271VCR电竞显示器，支持自适应刷新率调节，夜市增强以及滤蓝光不闪屏技术，还支持微星自家的Mystic Light可定制RGB灯效。

    Optix MAG271VCR电竞显示器， 提供了三个视频输入接口，分别为DisplayPort+HDMI 2.0+HDMI 1.4，以及一个方便连接外设的USB集线器。

    目前官方并没有公布Optix MAG271VCR电竞显示器的具体售价和发售日期，感兴趣的朋友请继续关注我们后续的报道。【7508349】

    （文中图片来自互联网）

    本文属于原创文章，如若转载，请注明来源：微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率http://news.zol.com.cn/750/7508349.html

    news.zol.com.cn true http://news.zol.com.cn/750/7508349.html report 739 中关村在线消息：今日据悉，微星公布了一款曲面屏的电竞显示器新品Optix MAG271VCR，其采用27英寸屏幕，显示级别为1080p，刷新率为165Hz，响应时间低至1ms。微星Optix MAG271VCR曲屏电竞显示器 1ms响应+165Hz刷新率Optix MAG271VCR电竞显示器，为曲面屏设计，曲率为1800...
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