微信朋友圈“9块9”网购是大坑：有人被狂坑40万

据央视网报道称，安徽的周女士在朋友圈里添加了一名所谓的客服，可以9.9元网购水果，不但可以货到付款，而且可以先试吃后付钱，其在网上下单后过了几天，网购的水果就到了，不仅分量很足，质量也非常不错。按照客服的指示付款后，周女士并没有把这件事放在心上，因为她平时经常通过网络购买各种生活用品。

然而，接下来客服就推荐各种投资产品，同时还主动和周女士聊天，生活、感情、育儿无所不谈，这些举动让周女士倍感温暖。经过每天的聊天沟通，周女士渐渐地和这位客服成为了网络上的闺蜜。

高额的收益和简单的操作，这些越来越吸引周女士，完全没有金融投资知识的周女士决定在这个所谓的外汇平台上试一试。在这个外汇平台投资后，周女士发现自己的一万多元本金，果真翻了好几倍，达到了五万多元，这让她喜出望外，不过最终本金亏损得也已经所剩无几了。

随后，警方介入调查后发现，这个所谓的投资平台，其实和真实的国际外汇涨跌行情完全无关，涨跌只是后台随意调整的一个数字，有跟周女士一样经历的受害者损失金额高达三四十万元。

最后提醒大家，要增强网络的安全意识，网上购物切勿贪小便宜，一定要注意选择正规的网络购物平台，不要轻易点开陌生人发来的网址链接。

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