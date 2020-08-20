A股多只芯片股市值超千亿 中芯国际成为最大赢家

自科创板开通以来，以中芯国际为首的中国半导体芯片企业获得了资本市场的强烈关注。截止目前A股多只芯片股市值超千亿，其中中芯国际以2000亿市值博得魁首。目前该公司的14nm工艺已经实现量产，达到了国际上的主流水平，可谓进展神速。



A股多只芯片股市值超千亿

A股多只芯片股市值超千亿，除了7月份在科创板上市的中芯国际股票市值已超2000亿元，韦尔股份、闻泰科技等企业个股市值已超千亿元。2019年我国集成电路行业销售收入为7562.2亿元，而2020年我国集成电路行业销售收入有望突破9000亿元。

中芯国际是中国大陆规模最大，技术最先进的晶圆代工企业。目前，中芯国际在上海、北京、深圳等地拥有7座晶圆厂，2019年年底总产能199k片/月（12寸等效）。

按产能计算，公司全球行业排名第五，中国排名第一。中芯国际提供从14nm到0.35um，包含逻辑、射频、非易失存储、图像传感器等在内主流平台的晶圆代工服务。

中芯国际量产的14nm工艺已经实现华为麒麟710A代工。该芯片原本由台积电12nm工艺打造，交由中芯国际生产后降级至14nm，频率也从2.2GHz下降至2.0GHz。

此前，中芯国际披露2020年中报，业绩符合预期。Q2营收9.39亿美元，环比增长3.7%，同比增长18.7%，实现归母净利润1.38亿美元，创单季新高。Q2毛利率为26.5%，去年同期为19.1%，得益于运营支出控制。

公司作为中国内地规模最大，技术最为先进的集成电路晶圆代工企业，后续将持续受益国内智能手机、智能汽车、物联网、航天军工、卫星通讯等领域的爆发性需求增长，同时服务满足海外客户的需求，发展势头迅猛。

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