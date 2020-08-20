苹果总市值突破2万亿美元 能否撑住关键看这两点

8 月 19 日开盘后，苹果公司股票价格最高升至每股468. 65 美元。但苹果股价未能维持在高点，随后小幅震荡下行，最终报收于每股462. 83 美元。尽管如此，盘中苹果总市值突破2万亿美元，很多人为之欢呼，但未来能否撑住关键还要看两点因素。



苹果总市值突破2万亿美元

分析认为，苹果总市值突破2万亿美元的主要原因在于消费者对该公司产品的需求稳固。与此同时，新冠疫情导致在家办公成为新的工作方式，推动了对苹果公司设备的需求。

苹果总市值突破2万亿美元还得益于苹果 2020 财年第三季度财报显示，本季度苹果营收达到 597 亿美元，比去年同期增长11%。净利润为112. 53 亿美元，较去年同期增长12%。

但是苹果总市值突破2万亿美元后能否撑住，仍存在两个风险。首先是美国总统特朗普最近签署了一项针对微信的命令。根据这项禁令，下个月美国公司将被禁止与微信进行业务往来。

该命令的范围尚不明确，这使得苹果是否需要将微信从应用商店下架仍存变数。但是舆论的风浪早已经把苹果公司推上了风口浪尖，进退两难。

如果苹果iPhone届时真的封禁无心，无疑会在中国市场极为被动。据苹果公司2019财年财报显示，全年iPhone营收为1423.81亿美元。中国营收约占iPhone的25%，那损失355亿美元营收，考虑到iPhone营收54%已经跌至45%，预估实际损失在300～400亿美元。

另外一个隐忧就是5G版iPhone 12的需求不及预期，5G虽然已经落地商用，但目前尚无必要用到5G网络的应用，当前应用基于4G网络同样可以流畅运行。

iPhone 12虽然最低起售价与上代持平，但整体上更多型号相比上代产品更高了，据悉iPhone 12 采用毫米波 5G 技术以及改用三星 OLED 屏幕让产品成本提高。果粉们苦等的5G版iPhone终于到了，因此很快又到了考验果粉信仰的时刻了。

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