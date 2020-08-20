首搭载“华为芯”！续航653km的国产高端SUV来了

8月20日消息，据媒体报道，北汽新能源旗下高端品牌ARCFOX首款量产车型——ARCFOX αT将于9月上市。新车首次搭载了华为巴龙5000芯片，此前公布的预售价为28万起。

新车基于ARCFOX IMC架构打造，外观上延续了ECF概念车的整体设计轮廓。其前脸采用了电动车常用的封闭式进气格栅设计，搭配造型犀利的三角形样式LED大灯，极具辨识度。

进入到车内，ARCFOX αT在三块大尺寸屏幕的加持下，科技感十足。在此基础上，新车还配备了双辐式多功能方向盘、贯穿式空调出风口、旋钮式换挡机构等配置。

值得一提的是，新车还搭载基于华为巴龙5000芯片开发的新一代MH5000 T-BOX，官方称其为“5G智能电动车”。

据测试，MH5000最高下行峰值速率达2Gbps，最高上行峰值速率为230Mbps，能够满足汽车5G通讯需求，给车辆数据互通、车路协同以及未来的自动驾驶提供助力。

动力部分，新车搭载了一套双电机四驱系统，前、后电机的最大功率均为218马力，峰值扭矩为360牛·米。

其采用的是由韩国SK制造的电池组，最大容量分别为67kWh和93.6KWh，NEDC续航里程分别为480km和653km。

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